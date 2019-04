"Domani sarà una partita diversa, abbiamo un piccolo vantaggio ma sarà importante scendere in campo con ambizione. - Esordisce così Pochettino nella conferenza stampa della vigilia tra Tottenham e Manchester City, forte dell'1-0 all'Hotspur Stadium - Se giocheremo con la mentalità per fare goal, renderemo la strada in salita ai Citizens. Batterli all'andata è stato un risultato pazzesco - continua - ma sappiamo bene che i giochi non sono affatto chiusi e combatteremo. Loro sono forti e mostreranno intensità sin dall'inizio ma la sfida consiste in questo: cercare di fermarli, essere offensivi e attaccare. Dobbiamo crederci e mostrare le nostre qualità".