L'allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino è tornato a parlare del mercato da poco concluso, ribattendo alle speculazioni sul futuro del difensore classe '89 Toby Alderweireld, che resta in scadenza di contratto a giugno 2019: "Non capisco perché la stampa abbia tutta questa attenzione per i singoli giocatori. Vi ho sempre detto che non mi aspettavo nulla di particolare e Kane è rimasto, Alli è rimasto e così pure Dier, Wanyama, Llorente e Alderweireld. Può essere che in futuro perderemo 2-3 calciatori importanti, vorrà dire che punteremo sui talenti del settore giovanile".