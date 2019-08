Il Tottenham ha messo Philippe Coutinho nel mirino come grande colpo di mercato per la prossima stagione. Per provare a convincere il brasiliano del Barcellona, ancora restio a tornare in Premier con una maglia diversa da quella del Liverpool, gli Spurs hanno coinvolto direttamente l'allenatore Mauricio Pochettino che secondo Sky Sports ha chiamato direttamente il giocatore per convincerlo al trasferimento.