Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida all'Inter in Champions League: "Non c'è scelta: bisogna vincere. Vogliamo replicare qunato fatto con il Chelsea: se mettiamo la stessa intensità, possiamo centrare il nostro obiettivo. L'andata? Difficile spiegare cosa è successo, siamo stati migliori ma abbiamo perso. E' stata una delusione".



SU SPALLETTI - "Grande allenatore, domani sera giocheremo entrambi all'attacco. Non penso che verrà qui per difendersi".