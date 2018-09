Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con l'Inter: "Le ultime sulla squadra? Lloris, Alli e Sissoko sono infortunati e sono rimasti a Londra, come Alderweireld e Trippier per scelta tecnico-tattica: non possiamo portare con noi venticinque giocatori".



FAVORITI - "Non credo lo siamo, l'Inter è una squadra piena di storia e la società sta facendo bene. Ha ottimi giocatori e un allenatore importante, sarà un gruppo molto competitivo e speriamo già domani di fare risultato. Siamo nella stessa situazione, arriviamo in un momento simile alla sfida: lotteremo per vincere, sarà molto difficile".



ESCLUSIONI PUNITIVE - "Mai fatto in carriera, non c'è nulla dietro le scelte fatte, ho solo scelto di giocare con altri".



TIFOSI PREOCCUPATI - "Perché? Conta che scenda in campo il Tottenham e che faccia la partita che deve fare".



KANE STANCO - "Non sono questi i problemi, i risultati recenti non sono stati dei migliori e non parlo solo del Liverpool, finalista della scorsa Champions e con un mercato importante. Non sono deluso dall'ultima partita e mai è venuto a dirmi di essere stanco o non pronto. Perché non rende? Deve migliorare, ma è facile dargli la colpa quando non si vince. Si possono dire molte cose, da noi c'è equilibrio e si lavora sempre al massimo, io cerco di migliorare sempre e tutti i nostri tifosi devono ringraziare la squadra e Harry. Il suo contributo passato difficilmente si può contestare":



FIDUCIOSO CON PIU' ESPERIENZA ALLE SPALLE - "Servono anche fame e motivazione, intelligenza nell'assorbire nuove cose. Il calcio è fatto di tanti fattori, ma con voglia e determinazione tutti insieme si possono ottenere risultati importanti".



CANDIDATI ALLA VITTORIA - "Non credo, sarà difficile se giochiamo come in questo avvio. Bisogna lavorare di più. Le sconfitte servono molto, lanciano dei campanelli d'allarme e costringono al miglioramento".



SCELTE DETTATE DA IMPEGNI - "Ho scelto perché nessuno è più importante degli altri, conta il gruppo secondo le esigenze dell'allenatore. Ci aspettano molte partite, abbiamo un programma per far rifiatare tutti i giocatori, domani toccherà a qualcun altro rimanere a casa".



TIFOSI SORPRESI - "Perché non mi sento in lizza per nessuna competizione? Io guardo alla realtà dlele cose, ho parlato delle sfide con Watford e Liverpool per dimostrare che si deve crescere ancora molto".



SPALLETTI - "Cosa penso di lui? E' un ottimo allenatore, uno dei migliori al Mondo e domani sarà un piacere salutarlo e affrontarlo. E' un tecnico indubbiamente troppo forte".



CHI TEME DEI NERAZZURRI - "Icardi, Perisic, Keita, Candreva e potrei continuare, sarà difficile affrontarli".



ESORDIO NEL NUOVO STADIO IN CHAMPIONS - "In questi anni ci siamo accorti di quanto è speciale giocare la Champions. Se non proviamo a vincere credo ci sia qualcosa che non vale. Sarà la stagione più difficile per noi per vari motivi. Spero di poter vincere e di fare un bel cammino in questa fase a gironi, quando sarà pronto il nuovo stadio vorrei offrire uno spettacolo ai nostri tifosi ancora in Champions League. Mi auguro ciò avvenga quanto possibile".