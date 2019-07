Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa dagli Spurs per 2-1 con il Manchester United: "Con la mancanza di preparazione, penso che ci sia sempre il rischio di giocare questo tipo di partite contro Juventus e Manchester United dopo aver iniziato a luglio. Abbiamo iniziato tra l'8 e il 12 con gruppi diversi, con poco tempo per prepararci e viaggiare. Penso che il gruppo sia fantastico. Le prestazioni dei giovani giocatori sono state molto buone. Sono davvero felice".