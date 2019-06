Pochettino ha parlato del mercato del Tottenham, ribadendo che ci sono altri manager che hanno molta più libertà per quel che concerne la scelta dei giocatori: ''A londra non c'è la libertà che hanno Guardiola a Manchester e Klopp a Liverpool. Pep ha il controllo totale dei piani del City, è un modello differente rispetto al nostro. Vendere giocatori, offrire contratti e comprare dipende dal club, mentre Klopp e Guardiola possono decidere. Le cose sono diversi nelle varie società. A me chiedono opinioni, ma la decisione non è mia. Anche nel caso di Eriksen...''.