Il Tottenham accoglie Pedro Porro. Nonostante i rallentamenti nella trattativa arrivati nella giornata di ieri, il giocatore ha lasciato lo Sporting Lisbona per approdare alla corte di Antonio Conte. Il terzino è arrivato a Londra e, come scrive Record, il club portoghese ha chiuso per il sostituto: è Hector Bellerin, in arrivo dal Barcellona.