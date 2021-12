L'avventura al Tottenham di Steven Bergwijn potrebbe termina già a gennaio. Come riportato dal Times il minutaggio dell'attaccante olandese è diminuito da quando è arrivato Antonio Conte sulla panchina degli Spurs, motivo per cui l'ex Psv Eindhoven potrebbe chiedere di essere ceduto per non perdere il treno Qatar 2022: sulle tracce del giocatore ci sarebbe l'Ajax.