Tottenham, Postecoglou accoglie Dragusin: 'Era l'obiettivo numero uno'

Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester United e ha parlato di mercato, soffermandosi in particolare sull'arrivo di Radu Dragusin dal Genoa: "E' una buona scelta per noi, è giovane e ha delle grandi qualità. Una volta arrivati ​​ai dettagli, ho pensato che fosse la scelta migliore per noi. Era il nostro obiettivo numero uno. Mi piacciono le sue qualità difensive e fisiche. Abbiamo bisogno di più di due difensori centrali di alto livello. È arrivato in un grande club dove sa che deve competere per giocare. Ne beneficerà anche in ottica nazionale".



TIMO WERNER, ARRIVATO IN PRESTITO DAL LIPSIA - "L'opportunità ci si è presentata prima del nuovo anno con la partenza di Son, avevamo bisogno di un giocatore davanti. Ho pensato che Timo sarebbe stato molto adatto per noi. Può ricoprire tutti e tre i ruoli. È motivato e gli piacciono le opportunità che il Tottenham può dargli".



PAUSA INVERNALE - "E' difficile quando si guarda il calendario, soprattutto qui in Premier League. Da un lato ha senso una sorta di pausa, il rovescio della medaglia è che poi le partite si giocano spalmate su meno giorni. È difficile trovare una soluzione chiara. La preoccupazione per il futuro dovrà essere per il carico, semplicemente in termini di numero di partite e tornei".



ERIC DIER, CEDUTO AL BAYERN MONACO - "Eric è un altro che ha avuto una carriera fantastica agli Spurs. Ha tanti bei ricordi. Ha lasciato il segno qui. È un'evoluzione costante mentre avanziamo per diventare la squadra che vogliamo essere".