In conferenza stampa, Ante Postecoglou ha parlato della situazione di Lloris, rimasto al Tottenham nonostante fosse stato messo sul mercato. “Dovrebbe esserci un ordine gerarchico. Lloris è solo un giocatore. È un giocatore del Tottenham. Si allena tutti i giorni ed è disponibile, come tutti. Se un giocatore sente il bisogno di chiedere chiarimenti su qualcosa, la mia porta è sempre aperta. Ma non sentivo il bisogno di parlare con loro individualmente di nulla. Sono giocatori del Tottenham, disponibili e lo sono dal primo giorno, non è cambiato nulla".