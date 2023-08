Nel giorno dell'esordio da allenatore in Premier League, il tecnico del Tottenham Ange Postecoglou ha regalato un momento spassoso in conferenza stampa:



“Per la prima volta in circa 20 anni, ho dovuto abbandonare il gruppo del fantacalcio della Premier League altrimenti i miei amici avrebbero provato a estorcermi informazioni di continuo. Anche perché ora alleno davvero in Premier League, non è più un gioco”