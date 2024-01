Tottenham, Postecoglou scarica Perisic: 'Non giocherà più con noi'. Futuro segnato per l'ex Inter

Simone Gervasio

L'avventura di Ivan Perisic al Tottenham è agli sgoccioli. Nell'ambiente Tottenham era ormai risaputo ma a confermarlo, davanti ai media in conferenza stampa, è stato l'allenatore Postecoglou. "Ivan sta lavorando sodo, ovviamente ha degli impegni con la nazionale che vuole mantenere. E' stata una perdita significativa per noi, ero convinto del fatto che quest'anno ci avrebbe dato un contributo davvero significativo vista la sua esperienza e per quello che aveva mostrato nelle prime partite. E' improbabile che giochi ancora per noi".



ADDIO - Parole che suonano come un addio, vista la scadenza del contratto del croato fissata a giugno 2024. In quel periodo l'ex Inter spera di poter essere d'aiuto alla sua nazionale impegnata agli Europei - e inserita nel gruppo dell'Italia - ma per lui si tratta di una sorta di corsa contro il tempo. La certezza è invece che la sua seconda stagione al Tottenham volga già al termine.



FUTURO - Dopo solo un mese di gare infatti Perisic ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante un allenamento e si è sottoposto a intervento chirurgico. Dopo essere stato oggetto del contendere sul mercato e aver sfiorato un ritorno in patria, all'Hajduk Spalato, Ivan si era ritagliato il suo spazio nel nuovo Tottenham che era partito di gran carriera in Premier. Poi l'infortunio e il conseguente stop duraturo. A Londra, Perisic ci era arrivato da parametro zero dopo la scadenza di contratto con l'Inter. A volerlo il suo vecchio maestro Antonio Conte, prima di essere esonerato nel corso della passata stagione.