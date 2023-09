Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dal North London Derby contro l'Arsenal, previsto per domenica alle 15. L'allenatore turco ha parlato del vuoto in attacco lasciato dalla partenza di Harry Kane:



"Avremmo preferito giocare una partita di Champions League questa settimana per preparare il derby, ma è proprio così. Ci adegueremo al fatto che questa settimana non abbiamo disputato una partita di alto livello per prepararci a questa. Senza Harry Kane? C'è il rischio di sentire quel vuoto fin dall'inizio, questa è la realtà. Stiamo ancora cercando di sostituire quello che probabilmente è il più grande giocatore che questo club abbia mai avuto. Finora ce la siamo cavata bene".