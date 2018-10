Il nuovo stadio, ancora in fase di costruzione, in netto ritardo rispetto ai tempi previsti, continua a dare problemi al Tottenham. Il Mail on Sunday scrive che gli Spurs saranno costretti a estendere fino a 500 milioni di sterline (rispetto ai 100 milioni inizialmente previsti) il prestito chiesto per coprire i costi. Una spesa che avrà ripercussioni anche sul mercato della squadra di Pochettino?