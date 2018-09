Si tinge sempre più di giallo la questione legata al nuovo stadio del Tottenham. I lavori di completamento del rinnovato White Hart Lane si stanno rivelando più lunghi del previsto e, secondo quanto emerge dall'Inghilterra, il rischio è di dover giocare anche tutta questa stagione a Wembley. Gli Spurs hanno in concessione lo storico impianto londinese fino al prossimo 15 dicembre ma, qualora il nuovo stadio non fosse pronto per il turno del Boxing Day (26 dicembre), i dirigenti della Premier League potrebbero chiedere al Tottenham di rimanere a Wembley fino al termine del campionato.



Il progetto, il cui valore è stato stimato inizialmente in 400 milioni di sterline, ha subito successivamente un'impennata salendo fino a 750 milioni e, secondo le ultime stime, il costo finale rischia di toccare la fatidica cifra di un miliardo.