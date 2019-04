Tottenham, blindare Christian Eriksen è fondamentale: parola di Danny Rose. Il terzino degli Spurs parla così al Guardian del compagno di squadra, nel mirino del Real Madrid: "E' vitale che prolunghi il suo contratto. Se guardate le cinque stagioni che il manager (Pochettino) ha fatto in panchina, Christian ha disputato la maggior parte delle partite. Quando non gioca, non è lo stesso calcio: alimenta il nostro gioco. I ragazzi in spogliatoio si affidano alla dirigenza per farlo firmare".