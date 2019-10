L'opinionista ed ex leggenda del Manchester United Roy Keane ha commentato la prestazione del Tottenham, sconfitto dal Liverpool in rimonta: "Rose e Aurier sono stati terribili, io li chiamo Scemo e più scemo. Non si possono paragonare ai giocatori del Liverpool, i loro ragazzi sono assolutamente fantastici. Sopratutto in avanti, ma anche dietro".