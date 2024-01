Tottenham: scatto da 6 milioni per un obiettivo della Juve

Il Tottenham è pronto a soffiare Kalvin Phillips alla Juventus. Il centrocampista inglese è ai margini del Manchester City che ha già dato il via libera al suo addio a gennaio non precludendo la possibilità che resti anche in Premier League.



Il club bianconero e il Newcastle stanno battagliando da tempo, ma secondo quanto riportato da Football Insider in Inghilterra, per superare tutta la concorrenza gli Spurs stanno proponendo un prestito oneroso da 6 milioni di euro per ottenere subito il classe 1995.