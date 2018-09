Eric Dier, centrocampista del Tottenham, commenta così la scelta della società di non fare mercato in estate: "Quando le cose vanno male, la gente dice che si devono spendere altri 200 milioni di sterline. Capisco che c'è sempre qualcosa di meglio là fuori. La gente usa il mercato come una scusa 'Spendiamo 100 milioni per un giocatore e tutto andrà bene'. Non è così. Spendere soldi non migliora le cose. Non abbiamo comprato nessuno? Siamo una squadra fantastica. Perché comprare se le cose non migliorano? C'è un'atmosfera fantastica, lavoriamo sodo e il manager ha costruito una cultura precisa".