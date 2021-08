Dopo l'arrivo di Bryan Gil, continua la ricerca di rinforzi da parte del Tottenham. Secondo il Daily Mail, Nuno Espirito Santo avrebbe chiesto l'acquisto di Adama Traore dal Wolverhampton. Con l'arrivo di Lage infatti i wolves stanno attuando una piccola rivoluzione, motivo per cui sarebbero disposti a lasciar partire il 25enne per circa 45 milioni di sterline. Il giocatore piace anche al Leeds, ma al momento al Molineux non sono giunte offerte.