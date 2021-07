Il Tottneham sarebbe pronto a formulare un'offerta al Siviglia per Jules Kounde. Il 22enne è stato uno dei migliori nella passata stagione ed ha attirato le attenzioni dei maggior club europei. Il più interessato sembrava essere il Real Madrid, che con l'addio di Ramos e quello quasi certo di Varane sono alla ricerca di un sostituto all'altezza. Gli spurs però hanno pronti 55 milioni di sterline per assicurarsi il difensore, cifra al momento irraggiungibile per i blancos, vincolati dagli incassi delle cessioni. A riportarlo è Sport.