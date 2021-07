Dopo aver sistemato la panchina con l'ingaggio di Nuno Espirito Santo, il Tottenham inizia a muoversi sul mercato. Fabio Paratici infatti sta lavorando per sistemare la difesa, poiché Toby Alderweireld avrebbe chiesto di essere ceduto. Secondo il Daily Mail sarebbero 3 i nomi seguiti dagli spurs: Takehiro Tomiyasu, per il quale il Bologna ha rifiutato la prima offerta, Jannik Vestergaard, protagonista ad Euro2020 dopo una buona stagione con il Southampton e Joachim Andersen, che ha colpito nell'ultima stagione di Premier League giocata al Fulham in prestito dal Lione.