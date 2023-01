Il Tottenham rimane fortemente interessato a Pedro Porro, 23enne laterale spagnolo in forza allo Sporting Lisbona. La dirigenza lusitana, dal canto suo, non lascerà partire il difensore in questa sessione di mercato, a meno che non venga pagata la clausola rescissoria presente nel suo contratto, pari a 45 milioni di euro. Lo riporta The Guardian.