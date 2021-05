Moussa Sissoko, centrocampista del Tottenham, parla del suo futuro ai media inglesi: "Non sto chiudendo nessuna porta per il mio futuro perché, come ho detto, è stato un anno difficile per me al Tottenham. Voglio anche vedere cosa decide il club. Forse mi diranno che è il momento di guardare altrove. O forse mi diranno che vogliono che rimanga. In ogni caso, oggi sono aperto a tutte le proposte perché ho vissuto un anno piuttosto complicato. Voglio giocare a calcio. Sono felice quando sono in campo".