Il Tottenham non ha ancora un allenatore per la prossima stagione. Nelle ultime ore si sta parlando molto di Conte, ma nei giorni scorsi si aveva anche ipotizzato un clamoroso ritorno di Pochettino. Il centrocampista degli Spurs, Moussa Sissoko, è stato intervistato durante il ritiro della nazionale francese ed ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo al suo ex allenatore, ora al PSG.



"Sono stato sorpreso di vedere il suo nome uscire sui giornali. Ha lasciato il club da poco tempo e ha firmato da poco anche al PSG. Ma mi sono anche detto che è abbastanza normale che il presidente possa pensare ancora a lui, dato che ha passato dei bei momenti ed è anche riuscito a fare delle belle cose. Ha portato questo club ad un livello dove non erma mai stato. Vedremo, perché sono usciti molti nomi. È possibile che nessuno degli allenatori di cui si è parlato venga e che se ne scelga un altro.