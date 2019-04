Il centrocampista del Tottenham Moussa Sissoko ha svelato un divertente retroscena al termine del match vinto contro il Manchester City, che è valso l'accesso alle semifinali di Champions League: "Eravamo sul 4-3, erano i minuti di recupero e credevamo davvero di farcela. Io ero in panchina, la partita stava finendo ma il City ha segnato il gol del 5-3. Quando ho visto il gol di Sterling mi sono chiuso in me stesso e sono rientrato negli spogliatoi, quindi non mi sono accorto che il VAR ha successivamente annullato la rete. Quindi per quanto ne sapevo eravamo stati eliminati, poi uno dello staff mi ha raccontato tutto. E' entrato nello spogliatoio urlando 'Ce l'abbiamo fatta', ma io non capivo. Poi mi ha spiegato che avevano annullato il gol. A quel punto mi sono messo la prima maglietta che ho trovato e sono corso fuori per festeggiare con i compagni, a quel punto mi ero pure dimenticato dell'infortunio. E' stato uno shock a livello emotivo".