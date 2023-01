Chi ha visto una partita recente del Tottenham o della Corea del Sud non potrà non essersi accorto del fatto che Son, stella degli Spurs e della sua nazionale, giochi con una maschera protettiva. Il pupillo di Conte si è fratturato l’orbita oculare a inizio novembre e, dopo l’operazione, è sempre sceso in campo bardato. Vederlo in campo però restituisce subito l’impressione di un giocatore in difficoltà: la protezione gli dà fastidio e, non appena può, se la sfila per respirare meglio, vedere meglio e, quando ce n’è bisogno, festeggiare i suoi gol.



Interpellato sulla vicenda, Son è stato schietto. "Mi sembra ovvio che non sia lo stesso giocare con la maschera o senza: la mia vista ne risente soprattutto quando la palla mi viene incontro, a volte è fastidioso. Sono davvero frustrato, perché ricevo palla e poi all'improvviso perdo la visuale. Se fossi da solo, ovviamente, giocherei senza la maschera, ma i miei genitori, la mia famiglia, tutti i miei amici che mi seguono in Corea del Sud sono preoccupati. È troppo rischioso, se qualcuno mi colpisse di nuovo sarebbe un problema serio. Una volta, alla fine di un match, l’ho tolta. Mia mamma mi ha visto senza maschera e mi ha subito domandato: ‘Ehm, ma che fine ha fatto?'". E all’ordine della madre non ha saputo dire di no.