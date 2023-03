Cristian, ha parlato in conferenza stampa: "Voglio creare nel gruppo la stessa atmosfera vista nelle gare con West Ham, Chelsea e Manchester City, questo è il modo in cui vogliamo giocare, a prescindere dall'avversario. Queste sono le mie aspettative e ciò di cui ho parlato ai ragazzi. Voglio vedere giocatori che si muovano in campo con un'idea precisa e che attaccano lo spazio con la giusta voglia"."Perisic sta bene e si è allenato nel modo giusto oggi. Lloris si sta allenando da una settimana col gruppo. Emerson Royal si è operato, Bissouma non è pronto. Bentancur sarà fuori tutta la stagione, Richarlison ha problemi e Davies e Sessegnon stanno spingendo per rientrare"."Voglio chiarire che la decisione è stata presa tutti insieme per il bene del club e di tutti quanti. Il mio rapporto con Antonio è lo stesso, siamo molto vicini e niente è cambiato fra di noi. Devo ringraziarlo perché sono migliorato molto con lui e grazie a lui. Ho fatto il meglio per lui prima e farò il meglio per lui fino al termine della stagione"."E' il passo decisivo per lavorare duramente in vista delle prossime 10 gare. Nella mia mente non è cambiato niente. Non sono qua per vanità, sono qua per aiutare il club. Voglio solo essere me stesso, con le mie caratteristiche. Vedremo cosa accadrà".