Le gaffe nate dalla frenesia del calciomercato, nascondono intenzioni ma fanno anche sorridere. Durante la finestra invernale di calciomercato si vociferava che il Tottenham avesse puntato gli occhi sull’ex Porto, Luiz Diaz, ora al Liverpool.



E a confermare la volontà degli Spurs: una bozza di contratto indirizzato a Rodrigo Bentancur con il nome del centrocampista colombiano. Un incidente che di certo non ha impedito all’uruguaiano ex bianconero di firmare fino al 2026.