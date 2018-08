Dopo due settimane che il mondo prova ad imitarlo,. La spiegazione arriva direttamente da un calciatore nigeriano, Felixche ha rivelato il perché dell'esultanza dell'inglese del, proprioda parte di padre.- Una domanda che risuonava nelle orecchie dei tifosi sin dal momento dellarealizzata nella prima gara di Premier League della stagione:Per festeggiare infatti il centrocampista csembra facile ma non lo è assolutamente, tanto che in molti hanno provato ad imitarlo senza successo.Ora Felix Orode, centrocampista nigeriano del San Lorenzo, ha provato a spiegare il motivo di questo gesto, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter: "Si dice che il famoso festeggiamento di Dele Alli, molto popolare per essere diventato un challenge, abbia un significato abbastanza grande e importante. Il giocatore, naturalizzato inglese, ha origini nigeriane e in Nigeria si commettono fatti atroci per l'ordine militare che governa nel PaesE. Tra i castighi militari più comuni che si impongono ai civili c'è la tortura e tra le più popolari c'è l'estirpazione degli occhi. Lo fanno a uomini, donne e bambini che si mettono dove non compete loro. I civili che sono arrestati dai militari e riescono ad uscire con i propri occhi intatti, fanno questo segno per mostrare di stare bene, di essere sopravvissuti senza conseguenza. Per questo Dele Alli vuole mostrare appoggio alla sua gente con questo simbolo, perché così non dimentichiamo le cose che accadono nel resto del mondo".