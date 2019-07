Si infiamma il duello tra Tottenham e Manchester United per Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese dello Sporting Lisbona è corteggiato dai due top club inglesi che si stanno dando battaglia per acquistarlo. Gli Spurs si cautelano monitorando altri profili. Uno degli obiettivi resta Nicolò Zaniolo. La Juventus segue da tempo il centrocampista e teme di essere superata sul più bello. Per questo i bianconeri continuano a tenere vivi i rapporti con la Roma.