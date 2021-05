Ormai non ci sono più dubbi: Mauricio Pochettino sta pensando a un clamoroso ritorno al Tottenham. E secondo Sky Sports UK, la trattativa sarebbe già ben avviata. Dopo circa sei mesi, dunque, il tecnico argentino potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain, con cui si è fermato in semifinale di Champions League e ha perso la Ligue 1. Il Tottenham lo aveva licenziato nel novembre del 2019 (e si era affidato a José Mourinho). A Parigi, invece, a giocare a favore di questo prematuro e sempre più probabile addio, ci sarebbe un rapporto non idilliaco con Leonardo.