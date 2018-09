Il difensore classe '90 del Tottenham Kieran Trippier ha parlato della sua carriera in un'intervista al Daily Mail: "Quando ho lasciato il Manchster City ero distrutto, pensavo di avere un'opportunità ma tutto accade per una ragione. Scegliere il Burnley è stata la decisione migliore della mia vita, ho giocato sempre e sono maturato molto come calciatore. Ho compiuto un passo indietro, ma poi ne ho fatti molti in avanti. Tutto è cominciato dall'addio al City".