La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità:prende il posto dell'esonerato Nuno Espirito Santo. L'ex guida dell'Inter, senza squadra dopo la rescissione dello scorso maggio, nelle scorse settimane è stato contattato dal Manchester United, che però non ha affondato, confermando Solskjaer:. Firmerà fino al 2023, secondo indiscrezioni con ingaggio da 15 milioni di euro a stagione.Queste le sue prime parole: "Sono molto contento di tornare ad allenare e di farlo in Premier League in un club ambizioso. Il Tottenham ha un ottimo centro di allenamento e uno degli stadi migliori del mondo. Non vedo l'ora di iniziare, di vivere la passione dei tifosi, con la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto come giocatore e come allenatore.. L'entusiasmo e la determinazione contagiosa di Levy, la scelta di puntare fortemente su di me hanno fatto la differenza. E' un'occasione che proverò a sfruttare con grande convinzione".​