Ilha esonerato. Il club inglese con un comunicato rilasciato a sorpresa nella serata di oggi ha ufficializzato l'addio dell'allenatore argentino dalla panchina del club.che vede il Liverpool primo in classifica distante oltre 20 punti e non è bastato a salvare la panchina il pronto recupero nel girone di Champions League in cui il Tottenham è secondo alle spalle del Bayern Monaco ma a +4 sulla Stella Rossa e con grosse chance di passaggio del turno. Il presidente Levy ha commentato: "Eravamo riluttanti a prendere questa decisione, ma abbiamo fatto il meglio per il club. I risultati in Premier League alla fine della passata stagione e all'inizio di quella in corso erano estremamente deludenti".In Inghilterra si fanno già i nomi dei possibili sostituti con l'ex Juventus,in pole position, ma non viene esclusa anche la possibilità di rincorrere, in caso di esonero col Napoli, il sogno Carlo