Tottenham, ufficiale l'arrivo di Danso: perché non è andato alla Juventus

Prima il Napoli, poi la Roma - con tanto di visite mediche già fatte - e infine la Juventus. Nel giro di pochi mesi Kevin Danso è stato più volte nell'orbita dei club italiani, Serie A solo sfiorata prima di volare definitivamente in Inghilterra. Il difensore classe '98 è stato annunciato in questi minuti dal Tottenham, che ha superato il Wolverhamtpon all'ultima curva di un affare che sembrava già chiuso:- Come detto, l'ultima società italiana a provarci in ordine di tempo è stata la Juventus, che dopo Renato Veiga stava cercando un altro centrale da mettere a disposizione di Thiago Motta., magari con l'inserimento di un diritto di riscatto; il club francese non ha aperto a quelle condizioni e così Giuntoli ha virato su altri profili riandando forte su Kelly del Newcastle.

- Il mercato di Danso però si intreccia di nuovo con l'Italia, perché l'ex Lens era un'alternativa per il Tottenham che come primo obiettivo della lista aveva Fikayo Tomori:, i rossoneri avevano aperto alla cessione ma è stato il difensore inglese a respingere gli Spurs. Il giocatore voleva rimanere a Milano dove ora sente la fiducia dell'allenatore, così il Tottenham è andato su Dans affondando il colpo.