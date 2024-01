Tottenham, UFFICIALE l'arrivo di Dragusin dal Genoa: cifre e dettagli

Radu has arrived



We are delighted to announce the signing of Radu Dragusin from Serie A side Genoa, subject to international clearance and a work permit — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024

Il difensore rumeno aveva preso la propria decisione declinando l'offerta del Bayern Monaco in luogo di quella degli inglesi. L'ex difensore del Genoa si trasferisce a Londra per i prossimi cinque anni, percependo uno stipendio da oltre 2 milioni netti a stagione.Su Dragusin si erano mosse nelle scorse settimane anche Milan e Napoli, ritiratesi però dalla corsa quando la posta in palio si è fatta troppo alta. Al Genoa il 21enne di Bucarest erano arrivato dalla Juventus nell'agosto 2022, inizialmente in prestito, per poi essere riscattato nel gennaio successivo per circa 8 milioni di euro.Siamo lieti di annunciare l'ingaggio di Radu Drăgușin dal Genoa, squadra di Serie A, soggetto a nulla osta internazionale e permesso di lavoro. Il nazionale rumeno ha firmato un contratto con il Club che durerà fino al 2030 e indosserà la maglia numero sei.Nato nella capitale rumena di Bucarest, il difensore centrale ha trascorso i suoi primi anni con le squadre locali Sportul Studentesc e Regal Sport Bucuresti prima di trasferirsi in Italia nel 2018 per unirsi alla Juventus.Arrivato alla Juventus a 16 anni, Radu è cresciuto rapidamente nelle giovanili, giocando con l'Under 23 – che compete in Serie C – all'età di 17 anni prima di fare il suo debutto professionale ed europeo a 18 anni nel dicembre 2020, con un'apparizione da subentrato nella vittoria per 3-0 della Juve, durante la fase a gironi di UEFA Champions League contro la Dinamo Kiev, una partita in cui ha giocato al fianco di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Il suo debutto in Serie A è arrivato poco dopo.Dopo aver collezionato quattro presenze in prima squadra in quella stagione d'esordio, si è unito alla Sampdoria, squadra di Serie A, in prestito prima della stagione 2021/22, dove ha giocato 15 partite prima di firmare per l'US Salernitana 1919 all'inizio del 2022, che ha aiutato, evitando la retrocessione dalla Serie A nella prima stagione di ritorno nella massima serie italiana dal 1999.Durante la stagione 2022/23 si è trasferito in prestito con grande successo al Genoa, segnando i suoi primi quattro gol da professionista, mentre la squadra italiana si è assicurata un immediato ritorno in Serie A, finendo seconda dietro al Frosinone per assicurarsi la promozione. A metà stagione, il Grifone si è mosso per rendere permanente il passaggio di Radu, che ha continuato a crescere in Liguria, giocando ogni minuto della stagione in corso finora, segnando anche due volte.A livello internazionale, dopo aver giocato nelle giovanili della Romania, il 21enne ha ricevuto la sua prima convocazione per la squadra maggiore nel marzo 2022. Ha debuttato lo stesso mese in un'amichevole contro la Grecia di Gus Poyet, giocando al fianco di Vlad Chiriches nel cuore della difesa. Ha collezionato 13 presenze fino ad oggi.