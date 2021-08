Il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo di Pape Matar Sarr dal Metz, che però sbarcherà a Londra solo il prossimo anno: "Siamo lieti di annunciare la firma di Pape Matar Sarr dal Metz - ha twittato il club inglese - Il nazionale senegalese rimarrà in prestito al Metz in Ligue 1 per il resto della stagione 2021/22".