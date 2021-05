Il Tottenham, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato gli addii di Paulo Gazzaniga e Danny Rose. Il portiere argentino e il terzino inglese avevano il contratto in scadenza e il club londinese ha deciso di non rinnovare. "Ringraziamo Danny e Paulo per i loro servizio prestato in questo club e auguriamo loro il meglio per il futuro".