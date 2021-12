Attraverso un comunicato ufficiale il Tottenham ha confermato che l'intera squadra è in isolamento e la gara di domani contro il Rennes di Conference League, non sarà disputata con data e orario del rinvio che saranno presto comunicate.



IL COMUNICATO UFFICIALE

Possiamo confermare che la nostra partita casalinga del Gruppo G di UEFA Europa Conference League contro il Rennes non si disputerà domani (giovedì 9 dicembre ore 21) dopo una serie di casi di positività al COVID-19 all'interno del club. Le discussioni sono in corso con la UEFA e forniremo presto un ulteriore aggiornamento in merito alla gara.

Inoltre, a seguito di discussioni con l'Agenzia per la sicurezza sanitaria (ex Public Health England) e i consulenti del DCMS, al club è stato consigliato di chiudere in l'area della prima squadra del suo centro di allenamento, nell'interesse della salute e della sicurezza dei giocatori e del personale.