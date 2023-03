Il Tottenham è impegnato nella lotta per il quarto posto e cercherà di ribaltare la sconfitta subita all'andata contro il Milan in Champions, ma pensa anche alle mosse di mercato per la prossima stagione. Secondo le informazioni riportate dal Daily Mail, i londinesi starebbero seguendo con attenzione il difensore della nazionale inglese, Marc Guehi, 22enne sotto contratto fino al 2026 con il Crystal Palace. La sua valutazione è di circa 45 milioni.