Il Manchester Utd non parteciperà all’asta per Harry Kane. I 140 milioni di euro richiesti dal Tottenham sono giudicati troppi dai Red Devils che preferiscono buttarsi su Jadon Sancho e puntare su Cavani per un’altra stagione per poi lanciarsi all’assalto di Haaland la prossima estate. Lo riporta il Daily Mail.