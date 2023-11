Il Bologna sta iniziando a focalizzare i primi nomi per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di continuare la stagione su questa strada. Tra i ruoli da rinforzare c’è l’attacco, per il quale Motta ha chiesto un vice Zirkzee soprattutto in caso di cessione di van Hoijdonk. Alla dirigenza piace il classe 2003 del Tottenham Alejo Veliz, che negli Spurs non sta trovando molto spazio.