L'Atalanta è vicinissima ad ufficializzare la cessione di Pierluigi Gollini al Tottenham. Il portiere si è già sottoposto a una prima parte di visite mediche in Italia perché le regole anti-covid in Inghilterra avrebbero costretto il giocatore a una lunga quarantena. Oggi si terrà la seconda parte per poi ufficializzare il prestito agli Spurs.