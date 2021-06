Come riportato da Sky Sport UK, il Tottenham sarebbe interessato a Tariq Lamptey. Il giovane esterno ha ben figurato nella prima parte di stagione giocata con il Brighton, prima che un infortunio alla coscia lo tenesse fuori dal campo per il resto della stagione. Il nazionale U21 inglese andrebbe a prendere il posto di Aurier, il quale ha deciso di non rinnovare con gli Spurs per tornare al PSG, dove lo attende il suo vecchio allenatore Pochettino. La trattativa quindi potrebbe prendere piede una volta arrivata la cessione del terzino ivoriano.