Francescoa, è stato il protagonista a Parma della partita organizzata da "Operazione Nostalgia" Queste le parole su alcuni tempi di attualità: “Gasperini? Non so se essere fiducioso o no, valutiamolo. Per allenare la Roma ci vuole tanta personalità, dovrà essere bravo a imporsi. Dobbiamo aspettare, ora non saprei giudicare”.Poco prima della partita Totti ha partecipato al nostro 1vs1. Alla domandaFrancesco ha risposto così: