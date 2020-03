"Hai nominato la Roma e mi hai fatto tremare per un attimo...", ride Francesco Totti in diretta su Instagram con Luca Toni. I due sono stati ex compagni non solo in giallorosso ma anche in Nazionale. E tra presente e previsioni sul campionato attuale fermato dall'emergenza Coronavirus, Totti, provocato dall'ex attaccante ("Tanto il prossimo presidente della Roma ti butta dentro"), risponde: "A giocare? Se mi dovesse chiamare, gioco di nuovo certo".