Arriva l'abbraccio ideale sui social di Francesco Totti a Marcos Cafu per la perdita subita dal terzino brasiliano. Il figlio del pendolino è infatti venuto a mancare a seguito di un infarto mentre giocava a pallone, a San Paolo. Queste le parole di Totti, espresse sul proprio profilo Instagram: "L'ho visto crescere, non è possibile!!! Ti sono vicino amico mio, con tutto il cuore. Riposa in pace Danilo".