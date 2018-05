Francesco, dirigente della, parla a Sky Sport dal Gran Premio di Montecarlo, dove l'ex capitano giallorosso è ospite: "So sopportare queste pressioni? Si, anche perché quando metti questa maglia rossa è diversa da tutte le altre, le pressioni si moltiplicano però Vettel ha fatto vedere che è di stoffa buona e può fare grandi cose con questa macchina. Se sono spericolato in macchina? Sì, sono abbastanza spericolato (ride, ndr). Sono pazzo per i motori, un giorno mi piacerebbe provarla, non so se riuscirei a partire però se avrò la possibilità lo farò molto volentieri".